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Ильхам Алиев: "Зангезурский коридор будет открыт"
Новость дня
Ильхам Алиев: "Зангезурский коридор будет открыт"

Франция отправляет сигналы Алиеву

7 января 2025, 23:59 2245

На протяжении последних нескольких месяцев мы получали сигналы от представителей правительства Франции для установления контактов. На моей памяти таких было три или четыре - от разных персон к разным нашим представителям - и всегда ответ был: «Мы готовы». Да, мы готовы вот сегодня, но ехать никуда мы не будем - ни в Париж, ни в Брюссель. Если надо с нами встретиться, то можно встретиться здесь, в Баку, заявил президент И.Алиев в интервью азербайджанским телеканалам.

Президент довел до внимания, что недавно поступила очередная вербальная дипломатическая депеша с предложением поговорить и обсудить ситуацию.

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