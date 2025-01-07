Франция отправляет сигналы Алиеву

На протяжении последних нескольких месяцев мы получали сигналы от представителей правительства Франции для установления контактов. На моей памяти таких было три или четыре - от разных персон к разным нашим представителям - и всегда ответ был: «Мы готовы». Да, мы готовы вот сегодня, но ехать никуда мы не будем - ни в Париж, ни в Брюссель. Если надо с нами встретиться, то можно встретиться здесь, в Баку, заявил президент И.Алиев в интервью азербайджанским телеканалам.

Президент довел до внимания, что недавно поступила очередная вербальная дипломатическая депеша с предложением поговорить и обсудить ситуацию.