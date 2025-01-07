Алиев назвал Трюдо близким другом Армении

Все условия Азербайджана относительно мирного договора также будут приняты. Если Армении не нужен мирный договор, то он не нужен и нам. Мы и без его подписания можем жить и проводить свою политику, сказал президент И.Алиев в интервью журналистам, высказывая свои суждения о геополитических изменениях в мире.

«Армянская сторона должна хорошо взвесить все, в том числе и геополитические изменения в мире. Их близкие друзья с позором сходят с политической арены, – сказал И.Алиев. — Вот вчера пришло известие о том, что близкий друг Армении и Пашиняна господин Трюдо был вынужден уйти в отставку. Эта та страна, которая во время и после второй Карабахской войны заняла ярую антиазербайджанскую позицию, и она недалеко ушла от Франции».