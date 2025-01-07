Войдет ли Канада в состав США? Отвечает Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что страна никогда не станет 51-м штатом США.

"Нет ни малейшего шанса на то, что Канада станет частью Соединенных Штатов", - написал глава правительства в Х.

По его словам, оба народа получают выгоду от того, что их страны "являются друг для друга крупнейшими партнерами в сфере торговли и безопасности".

Ранее избранный американский президент Дональд Трамп заявил, что многие жители Канады якобы выступают за то, чтобы их страна стала 51-м штатом США. Он полагает, что такое объединение не только принесет Канаде экономическую стабильность, но и защитит ее от внешних угроз, которые, по мнению избранного президента, исходят от "российских и китайских кораблей".