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Ильхам Алиев: "Зангезурский коридор будет открыт"
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Ильхам Алиев: "Зангезурский коридор будет открыт"

Трамп: «Я восхищаюсь Эрдоганом. Он мой друг…»

00:22 2018

Новоизбранный президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде выразил свое восхищение президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, назвав его другом и человеком, которого глубоко уважает.

«Президент Эрдоган — мой друг. Он парень, который мне нравится, которого я уважаю. Я думаю, он уважает и меня», — сказал он.

Трамп высказался и о роли Эрдогана в сирийском вопросе

Трамп ответил на вопрос о предстоящем выводе американских войск из Сирии, подчеркнув роль Турции в этом процессе. Трамп сказал, что во время своего первого срока он победил ИГ в Сирии и вывел большую часть американских войск из страны. Когда его спросили о текущей ситуации, он подчеркнул важную роль Анкары.

В ответ на вопрос о выводе американского контингента войск из Сирии Трамп заявил: «Я вам этого не скажу, потому что это часть военной стратегии. Но если вы посмотрите на то, что произошло с Сирией - Россия была ослаблена, Иран был ослаблен. И Эрдоган – этот очень умный парень, отправил туда своих людей в разных формах и под разными названиями, и они вошли и захватили власть».

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