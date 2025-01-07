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Ильхам Алиев: "Зангезурский коридор будет открыт"
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Ильхам Алиев: "Зангезурский коридор будет открыт"

Трамп будет осужден за тяжкие преступления

впервые в истории США
00:29 1240

Апелляционный суд штата Нью-Йорк отказался переносить приговор избранному президенту США Дональду Трампу по так называемому "делу порноактрисы Сторми Дэниелс", касающемуся фальсификации документов, сообщает CNN.

Судья Эллен Гесмер отклонила запрос об отсрочке вынесения приговора после недолгого слушания. О причинах такого решения она не сообщила. Трамп на слушании не присутствовал.

Ранее сообщалось, что судья Хуан Мерчан назначил вынесение приговора по "делу Сторми Дэниелс" на 10 января. Таким образом, Трамп станет первым президентом США, осужденным за тяжкие преступления.

В конце мая прошлого года суд присяжных единогласно признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения, касающимся фальсификации документов.

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