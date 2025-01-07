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Ильхам Алиев: "Зангезурский коридор будет открыт"
Новость дня
Ильхам Алиев: "Зангезурский коридор будет открыт"

Беларусь и Россия скапливают новые войска у границ Украины

00:34 931

Беларусь и Россия скапливают войска на границе с Украиной.

К такому выводу пришла команда мониторингового OSINT-проекта "Беларускi Гаюн". Как сообщается в Telegram-канале проекта, в течение этого времени была зафиксирована переброска военных сил и прибытие российского военно-транспортного самолета Ил-76: "Подразделения сухопутных войск Вооруженных сил Республики Беларусь были переброшены в Столинский, Лельчицкий, Мозырский и Гомельский районы".

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