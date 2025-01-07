Беларусь и Россия скапливают новые войска у границ Украины

Беларусь и Россия скапливают войска на границе с Украиной.

К такому выводу пришла команда мониторингового OSINT-проекта "Беларускi Гаюн". Как сообщается в Telegram-канале проекта, в течение этого времени была зафиксирована переброска военных сил и прибытие российского военно-транспортного самолета Ил-76: "Подразделения сухопутных войск Вооруженных сил Республики Беларусь были переброшены в Столинский, Лельчицкий, Мозырский и Гомельский районы".