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Ильхам Алиев: "Зангезурский коридор будет открыт"
Новость дня
Ильхам Алиев: "Зангезурский коридор будет открыт"

Алиев говорит Пашиняну: «Прими представителей Западного Азербайджана»

00:40 1571

Было бы хорошо, если премьер-министр Армении принял бы представителей Общины Западного Азербайджана. Насколько мне известно, они готовы поехать и в Иреван.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью азербайджанским телеканалам.

«Западные азербайджанцы были изгнаны из Армении безосновательно, они имеют полное право на возвращение… Сегодня Армения позиционирует себя как страна, идущая по пути европейской демократии. Пусть она это покажет наглядно», - сказал Алиев.

Алиев выразил уверенность: «Этот вопрос не будет снят с повестки дня до тех пор, пока азербайджанцы в условиях безопасности не разместятся в Западном Азербайджане, в том числе в Западном Зангезуре».

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