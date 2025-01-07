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Ильхам Алиев: "Зангезурский коридор будет открыт"
Новость дня
Ильхам Алиев: "Зангезурский коридор будет открыт"

Путин перестал отвечать на звонки Асада

вспоминает бывший пресс-секретарь диктатора
01:20 464

Бывший глава пресс-службы свергнутого диктатора Сирии Башара Асада – Камаль Сакр рассказал о событиях, предшествующих бегству президента.

«В конце ноября Асад два дня ждал встречи с Путиным, которая три раза переносилась. Наконец, он добился встречи с российским президентом, которая длилась час. Путин через помощника сообщил, что заявлений о встрече не будет… Российская сторона убеждала Асада сесть за стол переговоров с турецким президентом Эрдоганом.

Однако 5-го декабря Турция отказалась от переговоров. А Путин перестал отвечать на звонки Асада, ссылаясь на занятость в Беларуси.

После событий в Хомсе армия начала сдаваться, Асад уже не сомневался в крахе».

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