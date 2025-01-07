Бывший глава пресс-службы свергнутого диктатора Сирии Башара Асада – Камаль Сакр рассказал о событиях, предшествующих бегству президента.

«В конце ноября Асад два дня ждал встречи с Путиным, которая три раза переносилась. Наконец, он добился встречи с российским президентом, которая длилась час. Путин через помощника сообщил, что заявлений о встрече не будет… Российская сторона убеждала Асада сесть за стол переговоров с турецким президентом Эрдоганом.

Однако 5-го декабря Турция отказалась от переговоров. А Путин перестал отвечать на звонки Асада, ссылаясь на занятость в Беларуси.

После событий в Хомсе армия начала сдаваться, Асад уже не сомневался в крахе».