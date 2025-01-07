USD 1.7000
EUR 1.7666
RUB 1.5962
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев: "Зангезурский коридор будет открыт"
Новость дня
Ильхам Алиев: "Зангезурский коридор будет открыт"

В Иране казнили свыше 900 заключенных

01:26 242

В истекшем 2024 году в Иране был казнен по меньшей мере 901 человек. За одну неделю в декабре были убиты 40 заключенных.

Как сообщает ВВС, об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

Это наивысшее число казней в стране за последние девять лет. По данным ООН, большинство смертных приговоров было вынесено за преступления по обвиненю в употреблении и торговле наркотиками, но были в числе казненных и инакомыслящие, и лица, участвовавшие в протестах в 2022 году. Выросло и число казненных женщин.

Как сообщила журналистам пресс-секретарь комиссариата ООН по правам человека, обнародованные Тюрком данные получены от нескольких организаций, которые в ООН считают надёжными источниками, в том числе от иранского информационного агентства активистов по правам человека (HRANA), а также правозащитных организаций «Права человека в Иране» (IHR) и Hengaw.

Трамп: «Я восхищаюсь Эрдоганом. Он мой друг…»
Трамп: «Я восхищаюсь Эрдоганом. Он мой друг…»
00:22 2026
Ильхам Алиев выступил с важными политическими заявлениями: "Эта система исчерпала себя!"
Ильхам Алиев выступил с важными политическими заявлениями: "Эта система исчерпала себя!" прямой эфир+расшифровка, обновляется
7 января 2025, 21:52 11570
Ильхам Алиев: "Зангезурский коридор будет открыт"
Ильхам Алиев: "Зангезурский коридор будет открыт" громкое заявление, новость дополняется
7 января 2025, 23:47 5840
Трамп готовится к военному вторжению в Гренландию и Панаму
Трамп готовится к военному вторжению в Гренландию и Панаму все еще актуально
7 января 2025, 21:22 5810
Алиев назвал Трюдо близким другом Армении
Алиев назвал Трюдо близким другом Армении
00:04 2047
Ильхам Алиев об отношениях с Трампом и Европой
Ильхам Алиев об отношениях с Трампом и Европой
7 января 2025, 23:55 1862
Турция предъявила ультиматум: иначе война!
Турция предъявила ультиматум: иначе война! срочно в номер
7 января 2025, 23:00 5181
Сотрудник Госкомтаможни Азербайджана пытался вывезти 461 золотой слиток
Сотрудник Госкомтаможни Азербайджана пытался вывезти 461 золотой слиток все еще актуально
7 января 2025, 19:36 6400
Команда, спонсируемая SOCAR, одержала победу в матче Лиги чемпионов в Баку
Команда, спонсируемая SOCAR, одержала победу в матче Лиги чемпионов в Баку обновлено 22:56
7 января 2025, 22:56 5268
Тысячи иранских грузовиков скопились на границе с Нахчываном. При чем тут «Зангезурский коридор»?
Тысячи иранских грузовиков скопились на границе с Нахчываном. При чем тут «Зангезурский коридор»? главный вопрос
7 января 2025, 18:29 6775
Ильхам Алиев: «Армения – фашистское государство. И фашизм должен быть уничтожен»
Ильхам Алиев: «Армения – фашистское государство. И фашизм должен быть уничтожен»
7 января 2025, 22:12 5250

ЭТО ВАЖНО

Трамп: «Я восхищаюсь Эрдоганом. Он мой друг…»
Трамп: «Я восхищаюсь Эрдоганом. Он мой друг…»
00:22 2026
Ильхам Алиев выступил с важными политическими заявлениями: "Эта система исчерпала себя!"
Ильхам Алиев выступил с важными политическими заявлениями: "Эта система исчерпала себя!" прямой эфир+расшифровка, обновляется
7 января 2025, 21:52 11570
Ильхам Алиев: "Зангезурский коридор будет открыт"
Ильхам Алиев: "Зангезурский коридор будет открыт" громкое заявление, новость дополняется
7 января 2025, 23:47 5840
Трамп готовится к военному вторжению в Гренландию и Панаму
Трамп готовится к военному вторжению в Гренландию и Панаму все еще актуально
7 января 2025, 21:22 5810
Алиев назвал Трюдо близким другом Армении
Алиев назвал Трюдо близким другом Армении
00:04 2047
Ильхам Алиев об отношениях с Трампом и Европой
Ильхам Алиев об отношениях с Трампом и Европой
7 января 2025, 23:55 1862
Турция предъявила ультиматум: иначе война!
Турция предъявила ультиматум: иначе война! срочно в номер
7 января 2025, 23:00 5181
Сотрудник Госкомтаможни Азербайджана пытался вывезти 461 золотой слиток
Сотрудник Госкомтаможни Азербайджана пытался вывезти 461 золотой слиток все еще актуально
7 января 2025, 19:36 6400
Команда, спонсируемая SOCAR, одержала победу в матче Лиги чемпионов в Баку
Команда, спонсируемая SOCAR, одержала победу в матче Лиги чемпионов в Баку обновлено 22:56
7 января 2025, 22:56 5268
Тысячи иранских грузовиков скопились на границе с Нахчываном. При чем тут «Зангезурский коридор»?
Тысячи иранских грузовиков скопились на границе с Нахчываном. При чем тут «Зангезурский коридор»? главный вопрос
7 января 2025, 18:29 6775
Ильхам Алиев: «Армения – фашистское государство. И фашизм должен быть уничтожен»
Ильхам Алиев: «Армения – фашистское государство. И фашизм должен быть уничтожен»
7 января 2025, 22:12 5250
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться