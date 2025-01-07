В Иране казнили свыше 900 заключенных

В истекшем 2024 году в Иране был казнен по меньшей мере 901 человек. За одну неделю в декабре были убиты 40 заключенных.

Как сообщает ВВС, об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

Это наивысшее число казней в стране за последние девять лет. По данным ООН, большинство смертных приговоров было вынесено за преступления по обвиненю в употреблении и торговле наркотиками, но были в числе казненных и инакомыслящие, и лица, участвовавшие в протестах в 2022 году. Выросло и число казненных женщин.

Как сообщила журналистам пресс-секретарь комиссариата ООН по правам человека, обнародованные Тюрком данные получены от нескольких организаций, которые в ООН считают надёжными источниками, в том числе от иранского информационного агентства активистов по правам человека (HRANA), а также правозащитных организаций «Права человека в Иране» (IHR) и Hengaw.