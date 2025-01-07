Ильхам Алиев о Турции в Сирии

В интервью азербайджанским телеканалам 7 января президент Ильхам Алиев поделился своим видением процессов на Ближнем Востоке.

Ильхам Алиев сказал: «В Сирии произошли изменения, и в связи с этим отношения между Турцией и новым правительством Сирии, конечно, нас очень радуют. Потому что Сирия – страна, граничащая с Турцией, и любая страна хочет видеть стабильную ситуацию у своих границ.

На всех других границах Турции также не должно быть места терроризму. Мы, как союзники Турции, всегда рядом с ними в любой форме, и турецкая сторона это знает», - добавил глава государства.