Массовая эпидемия гриппа в Британии: больницы не справляются

Крупные больницы Великобритании не справляются с сезонным наплывом пациентов с гриппом и другими вирусными заболеваниями, ожидание в отделении неотложной помощи в некоторых случаях составляет 50 часов, сообщает британское издание Times.

Отмечается, что руководители национальной службы здравоохранения (NHS) заявили, что сотрудники испытывают значительное давление, поскольку в конце декабря число случаев гриппа "резко возросло" до примерно пяти тысяч в день. Помимо гриппа больницы также сталкиваются с постоянной нагрузкой из-за случаев коронавируса и норовируса.

В частности, королевская университетская больница Ливерпуля объявила пациентам отделения неотложной помощи, что им придется провести в нем 50 часов. А больницы Гэмпшира и Плимута объявили чрезвычайное положение, означающее, что их службы настолько загружены, что для восстановления нормальной работы необходимы "особые меры".