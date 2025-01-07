Германия передала украинской армии новейшую бронемашину пехоты Lynx

Немецкий промышленный концерн Rheinmetall в конце декабря 2024 года передал ВСУ первую бронемашину пехоты Lynx, которая проходит испытания на Украине. Об этом сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"В настоящее время бронемашина проходит испытания в вооруженных силах там, чтобы можно было как можно скорее запустить ее серийное производство", — приводит издание слова генерального директора Rheinmetall Армина Паппергера.

Кроме этого, Берлин передаст Киеву около 40 танков Leopard 1, ЗСУ Gepard, около 15 ЗРК IRIS-T средней и малой дальности, инженерные танки Dachs, дроны и артиллерийские снаряды, отмечается в докладе института.