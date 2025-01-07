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Ильхам Алиев: "Зангезурский коридор будет открыт"
Новость дня
Ильхам Алиев: "Зангезурский коридор будет открыт"

Алиев выдвинул требование: «Франция и другие страны должны расторгнуть военные контракты с Арменией»

03:00 959

«Нынешний глава Армении, как я уже говорил, хочет предстать в образе голубя мира. Но посмотрите на его выступления в 2018-2019 годах, о которых сейчас никто не хочет вспоминать. Даже его друзья во Франции не хотят отречься от него.

То есть, идеология фашизма там существует, и ее носителями являются не только оппозиция, но и армянская власть. Еще раз хочу сказать, что мы не станем просто наблюдать за этим. Армения должна прекратить вооружаться», - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью азербайджанским телеканалам.

Алиев выдвинул требования

Ильхам Алиев выдвинул требования: «Франция и другие страны, поставляющие ей оружие, должны расторгнуть военные контракты с Арменией. Оружие, которое было поставлено Армении, должно быть возвращено. Это наше условие.

Кто как хочет пусть понимает. Я сказал свое слово, и они знают, и те, кто стоит за ними, знают, что если мы что-то говорим, то очень серьезно относимся к этому вопросу».

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