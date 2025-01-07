Алиев выдвинул требование: «Франция и другие страны должны расторгнуть военные контракты с Арменией»

«Нынешний глава Армении, как я уже говорил, хочет предстать в образе голубя мира. Но посмотрите на его выступления в 2018-2019 годах, о которых сейчас никто не хочет вспоминать. Даже его друзья во Франции не хотят отречься от него.

То есть, идеология фашизма там существует, и ее носителями являются не только оппозиция, но и армянская власть. Еще раз хочу сказать, что мы не станем просто наблюдать за этим. Армения должна прекратить вооружаться», - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью азербайджанским телеканалам.