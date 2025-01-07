Ильхам Алиев: «Ключевая роль за фактором сильной Турции»

«То, что в интересах Турции, то и в наших интересах. У нас единая безопасность тоже одна, единые интересы, единое будущее. На Ближнем Востоке, как и в Европе возникает совершенно новая ситуация, и здесь ключевую роль будет играть фактор сильной Турции. И мы рядом с ними, - заявил в интервью азербайджанским телеканалам президент Ильхам Алиев. – Наша сила возрастет. Большая география, охватывающая Европу, Азию, Южный Кавказ, Каспийский бассейн, уже сама по себе является серьезным геополитическим фактором.

Военная и политическая мощь, экономический потенциал, наше единство, сегодня нигде в мире невозможно увидеть такие взаимосвязанные страны, как Турция и Азербайджан. Поэтому мы полны надеждами, и перемены в Сирии нас очень радуют. Во-первых, из-за Турции, во-вторых из-за нас самих».

По словам азербайджанского президента, на протяжении 12 лет Азербайджан не имел ничего общего с Сирией: «Мы вывели наше посольство, и в период правления Асада Сирия всегда была рядом с Арменией. Они объединились с Арменией против нас. Обратите внимание на письма Пашиняна Асаду, официальные делегации, которые он отправлял: министр иностранных дел, спикер парламента и его заместитель. Они считали Сирию близким союзником, но этому положен конец».