У Ильхама Алиева большие надежды на Трампа

«Трамп идет во власть с совершенно новой повесткой дня, и в период его первой каденции в американо-азербайджанских отношениях не было никаких проблем. Напротив, отношения были очень позитивными, и во многих направлениях нам удалось добиться прогресса.

Основная ошибка администрации Байдена в отношении Азербайджана заключалась в том, что он принес американо-азербайджанские отношения в жертву американо-армянским отношениям. То есть Байден подходил к Азербайджану сквозь призму армяно-азербайджанских или американо-армянских отношений, и достигнутые до этого хорошие результаты были омрачены. Это первое.

Во-вторых, он проявил несправедливую позицию в отношении Азербайджану, особенно по карабахскому вопросу, и это была несправедливая позиция, основанная на двойных стандартах. Потому что я неоднократно и открыто заявлял американским представителям, и в прессе, что вы двумя руками поддерживаете территориальную целостность Украины, поставляете оружие и миллиарды. Но и мы восстановили нашу территориальную целостность, почему же вы хотите нас наказать? Ответьте. Ответа не было. Ответ очевиден: это двойные стандарты.

В то же время, я думаю, что одной из ошибок администрации Байдена было то, что он своими действиями сильно подорвал доверие к Америке. Например, возвращаясь к тематике Афганистане, Азербайджан был одной из первых стран, которая присоединилась к миссии в Афганистане и направила воинский контингент и многократно увеличила его, а также решила очень важные для Америки транспортно-логистические вопросы.

Пока мы им были нужны, они заморозили санкцию в отношении нас - 907-ю поправку, но как только мы им перестали быть нужны, вновь ввели в действие. Итак, что это такое? Это называется: неблагодарность. Это неблагодарность, и о каком доверии можно говорить после этого? О каком долгосрочном сотрудничестве может идти речь? Высокая награда Соросу со стороны администрации Байден сорвала все маски. То есть, это было правление Сороса, как при Байдене, так и за восемь лет до каденции Трампа, и именно поэтому в наших отношениях не было никакого прогресса.

Мы создали основную платформу серьезного сотрудничества с США при Клинтоне и Джордже Буше, и это продолжалось при Трампе. Поэтому надежды есть. Еще в июле, когда никто не знал, кто победит, а кто проиграет (на президентских выборах в США – ред.), еще не состоялись те знаменитые дебаты между Трампом и Байденом, - я просто с точки зрения интересов Азербайджана и как отдельное лицо высказал свою позицию, что Трамп пропагандирует ценности, разделяемые нашим обществом. Семейные ценности, духовные ценности – он это пропагандировал…

И еще, когда администрация Байдена лжет, обещает, а затем не сдерживает слова и ведет себя так, будто ничего не произошло, как это можно расценить? Поэтому надежды азербайджанского общества, всех стран заключаются в том, что этой безнравственности, будет положен конец, и такие социумы, как азербайджанское общество, сформированные на традиционных ценностях, избавятся от подобного влияния из вне. Это первое.

Во-вторых, опять же, своими заявлениями Трамп посылает очень четкие, открытые месседжи. Сейчас, пожалуй, все это невозможно проанализировать. Но могу сказать, что азербайджанская общественность разделяет подавляющее большинство (этих ценностей – ред.). То есть надежды на него большие. Поэтому я сказал, что надежды есть, надежды большие. В том числе можно приблизиться к стратегическому уровню в американо-азербайджанским отношениях. Я считаю, что если обе стороны будут заинтересованы, мы сможем поднять американо-азербайджанские отношения на стратегический уровень».