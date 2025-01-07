Массированная атака на российские города: бушует пожар на нефтебазе

Губернатор Роман Бусаргин сообщил о том, что массированной атаке подверглись Саратов и Энгельс, о «попадании обломков сбитых БПЛА» на некий «промышленный объект», где есть «повреждения», но никто из людей не пострадал.

В городе Энгельс Саратовской области РФ в ночь на среду, 8 января, прогремели взрывы после атаки дронов.

По данным российских Telegram-каналов, речь идет о нефтебазе, где в результате удара беспилотников вспыхнул сильный пожар. «ВЧК-ОГПУ» утверждает, что, по предварительным данным, в атаке на нефтебазу в Энгельсе участвовало более 30 дронов.

Минобороны РФ сообщает, что силы ПВО перехватили и сбили 32 украинских беспилотника над Россией. Из них 11 дронов были уничтожены над Саратовской областью, по четыре — над Курской и Ростовской, по три — над Белгородской и Брянской, два — над Краснодарским краем и один — над Волгоградской областью. Еще четыре БПЛА сбиты над акваторией Азовского моря.

В то же время губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что на территории региона минувшей ночью было сбито пять украинских беспилотников: «В Ростовской области силы и средства ПВО уничтожили этой ночью 5 БПЛА. Вражеская атака была отражена в Миллеровском, Чертковском и Азовском районах». По данным Слюсаря, пострадавших и разрушений нет.

В Энгельсе расположен аэродром, на котором базируются стратегические бомбардировщики ТУ-95. Его неоднократно атаковали беспилотники.

Города Саратов и Энгельс расположены друг напротив друга на правом и левом берегах Волги.