«Новые границы» США по Трампу

Избранный президент США Дональд Трамп опубликовал фотографию с картой, на которой изображены США с присоединенной к ним Канадой. Соответствующий пост размещен в его социальной сети Truth Social.

«О Канада», — подписал публикацию Трамп. На фотографии территория США и Канады окрашены в американский флаг.