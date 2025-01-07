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Ильхам Алиев: "Зангезурский коридор будет открыт"

«Новые границы» США по Трампу

09:38 478

Избранный президент США Дональд Трамп опубликовал фотографию с картой, на которой изображены США с присоединенной к ним Канадой. Соответствующий пост размещен в его социальной сети Truth Social.

«О Канада», — подписал публикацию Трамп. На фотографии территория США и Канады окрашены в американский флаг.

Позднее он выложил еще одно изображение Штатов с присоединенной Канадой, на этот раз на всей объединенной территории размещена надпись «Соединенные Штаты».

Трамп после новости об отставке премьер-министра Канады Джастина Трюдо вновь предложил Канаде стать 51-м штатом США. Он объяснил, что присоединение Канады принесло бы ей экономическую стабильность, а также защитило от внешних угроз, исходящих от «российских и китайских кораблей». Трюдо, в свою очередь, исключил такое развитие событий, написав в X, что Канада «черта с два» станет частью США.

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