Самолет AZAL не полетит в Казань

Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) отменила рейс Баку – Казань – Баку, запланированный на сегодня, 8 января. Как сообщили в пресс-службе AZAL, решение принято в связи с закрытием воздушного пространства над Казанью из-за плана «Ковер».

«AZAL уделяет первостепенное внимание безопасности полетов и строго придерживается международных стандартов. Пассажиры отмененного рейса могут получить дополнительную информацию, обратившись в колл-центр авиакомпании по электронной почте: [email protected]», – говорится в заявлении пресс-службы.

В ведомстве также заявили, что «AZAL продолжает внимательно следить за ситуацией и будет своевременно информировать пассажиров о любых изменениях».