Ильхам Алиев: «SOCAR и AZAL долгие годы работали в убыток»

«В последние несколько лет в государственных компаниях стала внедряться новая модель управления. Были созданы правления, руководителями которых назначены государственные чиновники. Полностью выявились проблемы в государственных компаниях. Долгие годы эти компании, к сожалению, работали не только как естественные монополисты, но и как убыточные компании. Причин тому множество. Основная из них — недостатки и нарушения в управлении».

По словам главы государства, «чтобы положить этому конец, мною было принято решение о создании новой модели управления во всех государственных компаниях - их немного, порядка десяти, и мы сразу начали видеть положительные результаты этого процесса. Например, SOCAR, долгое время работавшая с убытками и постоянно, как говорится, обращавшаяся к госбюджету, теперь работает с прибылью. ЗАО «Азербайджан Хава Йоллары», долгие годы работавшее с убытком и получавшее дотации от государства, сейчас работает с прибылью, его доходы за прошлый год составили, если не ошибаюсь, несколько сотен миллионов манатов, и теперь оно само будет покрывать свои потребности. Так же и Управление железной дороги, которое много лет получало помощь от государства, а теперь работает с прибылью в 100-150 миллионов манатов, и другие компании. То есть это был первый этап. Этот этап оздоровления и кадровых реформ уже завершился».

Говоря о цели создания Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга (ASCON), президент Ильхам Алиев отметил, что «ее цель — объединить под одним «зонтиком» транспортный сектор как единую платформу. Потому что, несмотря на отмеченные мною позитивные изменения в управлении, координация между транспортными структурами была слабой. И принимая во внимание тот факт, что в предстоящие годы транспорт и коммуникации будут как основным источником наших доходов, так и одним из факторов усиления нашего политического веса, мы, конечно же, должны были создать здесь абсолютно прозрачный и скоординированный рабочий механизм. Можно привести много примеров, например, в вопросах грузоперевозок - Каспийскому морскому пароходству выгоднее перевозить один вид грузов, железной дороге — другой. Насколько порт здесь играет роль посреднического механизма? Поэтому преимущество должно быть отдано транспортировке тех видов грузов и таким способом, которые наиболее выгодны с точки зрения государственных интересов».

Что касается процесса цифровизации транспортного сектора, то глава государства отметил, что «в этом направлении также приняты необходимые меры, даны указания, в том числе в таможенном оформлении, что позволит отправителю груза постоянно отслеживать его перемещение. Здесь также будут устранены искусственные препоны, нарушения и естественные задержки. Потому что мы должны сделать транспортный коридор Восток-Запад экономически более выгодным за счет правильного регулирования тарифов и устранения искусственных препятствий, чтобы грузы доставлялись быстрее. Что касается тарифов, то существует тариф, применяемый железной дорогой, есть тариф, применяемый международным портом, а есть тариф, применяемый пароходством, и между ними есть несоответствия. То есть существует много других деталей, которые создали необходимость создания единой системы, и мы ее создали. Я уверен, что формируемая сейчас структура в скором времени, как говорится, покажет свою эффективность».