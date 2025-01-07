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Ильхам Алиев: "Зангезурский коридор будет открыт"

Мощный пожар в элитном районе Лос-Анджелеса

видео
10:29 1262

В Лос-Анджелесе произошел лесной пожар. Объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Пожар начался 7 января в прибрежном районе Пасифик-Палисейдс, расположенном между Санта-Моникой и Малибу. Его площадь составила 1182 гектара. Огнем уничтожены жилые дома, около 30 тысяч человек эвакуированы. Пострадавших в результате пожара нет.

В районе Пасифик-Палисейдс проживают несколько голливудских звезд (например, там находится дом Бена Аффлека). Актер Джеймс Вудс опубликовал в соцсети X видео эвакуации из района, охваченного огнем.

Еще один пожар в Калифорнии произошел в 50 километрах от Лос-Анджелеса, площадь возгорания составила 160 гектар. Больше 96 000 человек в округе Лос-Анджелес остались без электричества. В зону эвакуации попала резиденция вице-президента США Камалы Харрис, сообщает NBC News.

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