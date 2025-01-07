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Ильхам Алиев: "Зангезурский коридор будет открыт"

Панама отвечает Трампу

10:44 1660

Панама не намерена обсуждать вопрос о суверенитете Панамского канала, заявил министр иностранных дел страны Хавьер Мартинес-Ача Васкес.

«Суверенитет нашего канала не подлежит обсуждению... Наш канал призван служить человечеству и его торговле. Это одна из величайших ценностей, которую мы предлагаем миру: гарантировать международному сообществу неучастие ни в каком конфликте», - цитирует CNN заявление министра на пресс-конференции.

Дипломат добавил: «Единственные руки, которые контролируют канал, - это панамцы, и так будет всегда».

Хавьер Мартинес-Ача Васкес сделал это заявление после того, как избранный президент США Дональд Трамп накануне сообщил журналистам, что обсуждает вопрос о канале с панамскими властями, не исключив применение силы для возвращения канала под американский контроль.

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