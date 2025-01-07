У премьера Дании «не хватает воображения» на планы Трампа

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сомневается, что США могут применить военные или экономические меры для того, чтобы получить контроль над Гренландией — автономной территорией Дании.

«У меня не хватает воображения, чтобы представить, что мы дойдем до такого», — сказала премьер-министр, отметив, что США — «самый важный и близкий союзник» Дании. По ее словам, Дания не хочет торговой войны с США.

Метте Фредериксен призвала жителей сохранять спокойствие и не переживать из-за того, что избранный президент США Дональд Трамп выступает за то, чтобы Дания отдала США контроль над Гренландией. По ее словам, дальнейшее развитие событий — это дискуссии с будущей администрацией президента США, а не журналистами.

Фредериксен приветствовала интерес США к Гренландии, но отметила, что «это должно происходить с уважением к гренландскому народу». «В то же время это нужно сделать так, чтобы Дания и США продолжали сотрудничать в НАТО и других организациях», — добавила датский премьер.

Дональд Трамп со времен своего первого президентского срока неоднократно высказывался о том, что Гренландия должна стать частью США. Он вернулся к этой идее после избрания президентом США в 2024 году. На пресс-конференции 7 января Трамп сказал, что Дания должна отказаться от прав на Гренландию. Он не стал исключать возможность экономического или военного принуждения, чтобы получить контроль над островом. Сын избранного президента США, Дональд Трамп-младший, посетил Гренландию с непродолжительным визитом 7 января. Дания на фоне заявлений Трампа увеличила расходы на оборону Гренландии, а также изменила королевский герб, сделав более заметными символы Гренландии и Фарерских островов.