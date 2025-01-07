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Погашены кредиты погибших при крушении самолета AZAL

11:01 1822

Кредитные обязательства граждан Азербайджана, погибших в результате крушения самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» близ города Актау, выполнявшего рейс Баку-Грозный, погашены в полном объеме. Об этом говорится в совместном заявлении Ассоциации банков Азербайджана и Ассоциации микрофинансирования Азербайджана.

«Гибель экипажа и пассажиров в результате крушения 25 декабря 2024 года близ города Актау самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», выполнявшего рейс Баку-Грозный, глубоко потрясла и огорчила как весь азербайджанский народ, так и банковское сообщество.

В связи с этим трагическим событием и по рекомендации Центрального банка Азербайджана, а также по инициативе Ассоциации банков Азербайджана (АБА) и Азербайджанской микрофинансовой ассоциации (AMFA) кредитные обязательства граждан Азербайджана, погибших в результате авиакатастрофы, в банках и небанковских кредитных организациях были в полном объеме списаны за счет собственных средств соответствующих организаций.

От имени банков и небанковских кредитных организаций, действующих в Азербайджанской Республике, которые были рядом с азербайджанским народом и руководством страны в испытаниях всех времен, AБA и AMFA выражают глубокие соболезнования членам семей погибших в результате авиакатастрофы, а пострадавшим желает скорейшего исцеления», - говорится в совместном заявлении.

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