Китайцы присоединились к санкциям против «теневого флота» России

Китай закрывает ключевые нефтяные порты на востоке страны для танкеров, которые внесены в санкционные списки США, сообщает Reuters со ссылкой на знакомых с ситуацией трейдеров.

По словам собеседников агентства, об ограничениях объявила Shandong Port Group — один из крупнейших портовых операторов КНР, под управлением которого находятся порты в провинции Шаньдун, куда импортируются основные объемы подсанкционной нефти из России, Ирана и Венесуэлы.

Согласно решению компании, попавшим под санкции «теневым танкерам» с понедельника, 6 января, запрещено швартоваться, разгружаться или получать иные портовые услуги в портах провинции, которая является одним из главных промышленных центров КНР и занимает третье место в стране по объему ВВП.

В прошлом году через порты провинции Шаньдун, где расположено множество независимых НПЗ, Китай закупал 1,74 млн баррелей в сутки, или почти пятую часть всего своего нефтяного импорта. Ограничения для «теневых» танкеров коснутся в том числе Циндао — пятого по объему грузов порта КНР, а также портов Жичжао и Яньтай. Это может привести к замедлению импорта Китаем подсанкционной нефти, говорят источники Reuters.

В настоящий момент активный теневой флот, который возит нефть в обход санкций, насчитывает 669 танкеров, оценивает аналитик Lloyd’s List Intelligence Мишель Виз Боккман. Российские баррели, по ее оценкам, регулярно перевозят около 250-300 судов, не включая танкеры попавшего под западные ограничения «Совкомфлота».