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Стало известно, куда могут перенести столицу Ирана

11:13 1719

Столицу Ирана из Тегерана могут перенести в город Мекран провинции Мазендеран, сообщают иранские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря иранского правительства Фатиму Мохаджирани.

По ее словам, иранское правительство создало два совета для проведения исследований по новой столице, один из которых будет изучать проблемы столицы, а другой - заниматься морской экономикой.

«В регионе Мекран необходимо обеспечить все возможности, будь то инженерия, социология или экономика, нам нужна помощь всех интеллектуалов, а также экспертов. Но, как я уже сказала, новая столица определенно будет на юге, в регионе Мекран», - добавила Мохаджирани.

В 2015 году был утвержден закон о переносе столицы Ирана из Тегерана. Недавно президент исламской республики Масуд Пезешкиан поручил министерству дорог и городского развития разработать проект по переносу столицы из Тегерана.

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