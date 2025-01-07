Стало известно, куда могут перенести столицу Ирана

Столицу Ирана из Тегерана могут перенести в город Мекран провинции Мазендеран, сообщают иранские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря иранского правительства Фатиму Мохаджирани.

По ее словам, иранское правительство создало два совета для проведения исследований по новой столице, один из которых будет изучать проблемы столицы, а другой - заниматься морской экономикой.

«В регионе Мекран необходимо обеспечить все возможности, будь то инженерия, социология или экономика, нам нужна помощь всех интеллектуалов, а также экспертов. Но, как я уже сказала, новая столица определенно будет на юге, в регионе Мекран», - добавила Мохаджирани.

В 2015 году был утвержден закон о переносе столицы Ирана из Тегерана. Недавно президент исламской республики Масуд Пезешкиан поручил министерству дорог и городского развития разработать проект по переносу столицы из Тегерана.