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Ильхам Алиев: "Зангезурский коридор будет открыт"
Новость дня
Ильхам Алиев: "Зангезурский коридор будет открыт"

В Южной Корее не знают, куда делся президент

11:15 748

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль мог тайно покинуть резиденцию, которая находится в округе Йонсан в центральной части Сеула, и расположиться в другом месте на фоне выдачи повторного ордера на его арест по делу о мятеже.

Об этом в эфире радиостанции KBS со ссылкой на источники заявил депутат от ведущей оппозиционной Демократической партии «Тобуро» Ан Гю Бэк.

«По информации, которую я слышал, он уже покинул [округ] Йонсан и укрылся в стороннем месте», - сказал депутат, добавив: «Мне дали такую информацию. Допускается, что он покинул резиденцию и находится в третьем месте. Я слышал, что и в полиции отслеживают местоположение, [исходя из этого предположения]».

Демократическая партия «Тобуро» контролирует 170 из 300 мест в парламенте, ее депутаты внесли решающий вклад в импичмент Юн Сок Ёля.

Накануне глава Управления антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих О Дон Ун на вопрос, находится ли президент в своей резиденции, сказал, что не может точно ответить на этот вопрос. На уточняющий вопрос, мог ли президент покинуть резиденцию, О Дон Ун сказал, что рассматриваются различные возможности. Именно это управление получило ордер на арест президента.

«Мы не можем раскрыть точное местонахождение президента. Мы продолжаем отслеживать его местонахождение», - ответил сотрудник полиции агентству «Рёнхап».

«Президент сейчас находится в своей официальной резиденции», - сказал сотрудник администрации президента агентству. После событий военного положения, которые расследуются в рамках дела о мятеже, президенту Республики Корея запрещено покидать страну.

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