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Биограф Маска заявил, что миллиардер сходит с ума

11:32 1334

Биограф американского миллиардера Илона Маска Сет Абрамсон заявил, что владелец компании Space X глубоко болен и «может сойти с ума».

Об этом он написал в соцсети Х.

«Я небезосновательно считаю, что Илон Маск может сойти с ума. Я биограф Маска, который отслеживал его поведение в Интернете в течение последних двух лет, и, учитывая, что он признал наличие психических заболеваний, употребления тяжелых наркотиков и сильного стресса, теперь есть основания опасаться, что он глубоко болен», - сообщил Абрамсон.

По словам Абрамсона, если бы Маск не обладал многими важными для цивилизации отраслями, ситуация не вызывала бы беспокойства. «Но его приближение к президентству означает, что его безумие и растущее подстрекательство к насилию в мире ставят под угрозу всех нас», - заявил биограф миллиардера.

Абрамсон призвал действующую американскую администрацию принять срочные меры, «чтобы защитить Америку от Илона Маска». В частности, он предлагает расторгнуть все контракты с миллиардером, подать иски на блокирование его инициативы DOGE, а также начать против него расследование. «Если не будут приняты никакие меры - а я подозреваю, что никакие меры не будут приняты - то, что этот человек в своем растущем безумии сделает с Америкой на посту президента в ближайшие годы (если это произойдет), ляжет на головы не только тех, кто его поддерживает, но и тех, кто проигнорировал насущные, обоснованные предупреждения, подобные этому», - заявил Абрамсон.

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