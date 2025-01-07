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Управление по кибербезопасности создали в Турции

11:42 403

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган учредил Управление по кибербезопасности со штаб-квартирой в Анкаре.

Соответствующий указ опубликован в официальном правительственном вестнике Resmi Gazete.

Ведомство займется выработкой и реализацией стратегии кибербезопасности страны, разработкой отечественных продуктов и технологий в рамках национальной экосистемы кибербезопасности, будет взаимодействовать с государственными учреждениями и частным сектором по вопросам, касающимся рисков и угроз в области IT-безопасности. Отдельной задачей является коммуникация с населением по вопросам кибербезопасности и обучение специалистов.

Головной офис управления будет находиться в Анкаре, его основу составили 135 сотрудников. При необходимости филиалы ведомства могут быть открыты в стране и за рубежом. Управление находится в ведении администрации президента и отчитывается перед ней. У управления будет собственный бюджет. О необходимости создания отдельной структуры по обеспечению кибербезопасности в Турции было заявлено на заседании СНБ страны в июле 2024 года. 

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