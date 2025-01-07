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В России ни дня без ЧП с самолетом

11:50 957

Самолет DHC-8, выполнявший в среду рейс из российского Южно-Сахалинска на Кунашир (Южно-Курильск), вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Отмечается, что посадка прошла благополучно, пострадавших нет. Обстоятельства авиаинцидента устанавливаются.

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