Россия давит на украинцев в Курске

Российские войска продвинулись в Курской области. Они вошли в Махновку к югу от Суджи и продвинулись в сторону Леонидово со стороны Новоивановки в западной части украинского плацдарма. Об этом свидетельствуют карты украинского военного телеграм-канала Deep State.

На северном выступе войска РФ существенно продвинулись к Малой Локне в районе Малой Сорочины.

Ранее об этих продвижениях также сообщали россияне. Они утверждали, что вернули село Русское Поречное и вошли в Малую Локню, но украинские карты этого не подтверждали.