У Григоряна анонсировали скорую встречу с Мустафаевым

Главы комиссий Армении и Азербайджана по делимитации границ Мгер Григорян и Шахин Мустафаев в ближайшем будущем проведут очередную встречу. Об этом сообщили в офисе Григоряна.

«Встреча состоится в ближайшее время, точная дата пока не согласована», - сообщили российским журналистам в офисе.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку и Ереван проведут еще один раунд переговоров по границе в январе.