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Ильхам Алиев: "Зангезурский коридор будет открыт"
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Ильхам Алиев: "Зангезурский коридор будет открыт"

У Григоряна анонсировали скорую встречу с Мустафаевым

12:13 263

Главы комиссий Армении и Азербайджана по делимитации границ Мгер Григорян и Шахин Мустафаев в ближайшем будущем проведут очередную встречу. Об этом сообщили в офисе Григоряна.

«Встреча состоится в ближайшее время, точная дата пока не согласована», - сообщили российским журналистам в офисе.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку и Ереван проведут еще один раунд переговоров по границе в январе.

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