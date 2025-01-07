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Ильхам Алиев: "Зангезурский коридор будет открыт"
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Ильхам Алиев: "Зангезурский коридор будет открыт"

Американский ведущий заявил о желании вторгнуться в Канаду

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12:18 233

Ведущий американского телеканала Fox News Джесси Уоттерс заявил в эфире о желании вторгнуться в Канаду.

«Канада... тот факт, что они не хотят, чтобы мы их захватили, вызывает у меня желание вторгнуться. Я хочу утолить свою империалистическую жажду», - заявил Уоттерс.

Избранный президент США Дональд Трамп постоянно призывает Канаду стать новым штатом Америки, аргументируя это тем, что Вашингтон «больше не может терпеть огромные торговые дефициты и субсидии, которые необходимы Канаде для выживания».

При этом вчера Трамп заявил, что «не может обещать» другим странам, что не будет применять экономическое и военное давление, чтобы установить контроль над Гренландией и Панамским каналом.

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