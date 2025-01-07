Если Украина падет...

«Украина не проиграет по-хорошему, путем переговоров, с принесением в жертву жизненно важных территорий, но сохранением суверенности и западными гарантиями безопасности. Вместо этого она столкнется с полным поражением, потерей суверенитета и полным контролем России», - утверждает издание.

Если в ближайшее время не будет новой крупной помощи от Соединенных Штатов, Украина, скорее всего, проиграет войну в течение следующих 12–18 месяцев. Поражение Украины будет трудно представить как нечто иное, кроме как полное фиаско для США и их президента Дональда Трампа. Об этом пишет The Atlantic Counsil.

В публикации издания говорится, что Трамп сталкивается с суровой реальностью, что лидер России Владимир Путин не заинтересован в урегулировании путем переговоров, которое оставит Украину нетронутой как суверенное государство. Путин также видит возможность нанести сокрушительный удар по американской глобальной мощи. Теперь Трамп должен выбрать между принятием унизительного стратегического поражения на мировой арене и немедленным удвоением американской поддержки Украины, пока еще есть время. Выбор, который он сделает в ближайшие несколько недель, определит не только судьбу Украины, но и успех его президентства, утверждается в статье.

«…Путин никогда не соглашался на создание демилитаризованной зоны, иностранные войска на украинской земле, продолжение украинских военных отношений с Западом любого рода или сохранение правительства Владимира Зеленского или любого прозападного правительства в Киеве», - пишет издание.

Президент РФ никогда не проявлял интереса ни к чему, кроме полной капитуляции Украины, и заявленные им условия урегулирования были последовательны на протяжении всей войны – «денацификация», «демилитаризация», «нейтралитет» и никаких западных программ помощи, направленных на укрепление украинской независимости.

Российская экономика страдает и российские потери на фронте остаются ошеломляюще высокими. Если бы война затянулась еще на два года или больше, это могло бы в конечном итоге заставить Путина искать некоего перемирия. Однако Путин думает, что победит раньше, и он верит, что россияне смогут выдержать нынешние трудности достаточно долго, чтобы добиться победы, утверждается в статье.

«Русский народ исторически демонстрировал замечательную способность к жертвам под двойным стимулом патриотизма и террора. Предполагать, что Россия не сможет поддерживать эту военную экономику достаточно долго, чтобы пережить украинцев, было бы глупо. Еще один год может быть достаточным», - говорится в публикации.

Путин видит, что сроки работают в его пользу, поскольку Украина не сможет поддерживать войну еще год без нового пакета помощи от Соединенных Штатов, отмечают аналитики. При этом, если Трамп сократит помощь Украине, не только Украина рухнет, но и разногласия между США и ее союзниками, а также между самими европейцами углубятся и умножатся, заявляют аналитики, отмечая, что «Путин ближе к своей цели расколоть Запад, чем когда-либо за четверть века с момента прихода к власти».

«Путину все равно, кто президент Соединенных Штатов. Его целью на протяжении более двух десятилетий было ослабить США и разрушить их глобальную гегемонию и лидерство в «либеральном мировом порядке», чтобы Россия могла занять свое «законное место» в качестве империи с мировым влиянием… Путин не только не хочет помогать Трампу, он получает выгоду, унижая его…» - отмечают аналитики.