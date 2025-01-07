Пашинян подтвердил слова Алиева

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что в январе состоится еще один раунд переговоров по делимитации и демаркации границы между Азербайджаном и Арменией.

«В январе запланирована встреча. Я уверен, что положительный опыт демаркации в 2024 году должен получить развитие в спокойной рабочей обстановке. Мы настроены на такую работу», - сказал Пашинян.

Армянский премьер также сообщил, что Ереван направил Баку предложения по несогласованным двум пунктам проекта мирного соглашения, и в случае позитивного ответа готов его подписать.

Вчера о грядущей встрече сообщал президент Азербайджана Ильхам Алиев. «В этом месяце - во всяком случае, по нашей инициативе - должна состояться очередная встреча азербайджанской и армянской комиссий по делимитации, чтобы продолжить решать этот вопрос», - отметил он.