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Ильхам Алиев: "Зангезурский коридор будет открыт"
Новость дня
Ильхам Алиев: "Зангезурский коридор будет открыт"

Пашинян подтвердил слова Алиева

12:30 3302

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что в январе состоится еще один раунд переговоров по делимитации и демаркации границы между Азербайджаном и Арменией.

«В январе запланирована встреча. Я уверен, что положительный опыт демаркации в 2024 году должен получить развитие в спокойной рабочей обстановке. Мы настроены на такую работу», - сказал Пашинян.

Армянский премьер также сообщил, что Ереван направил Баку предложения по несогласованным двум пунктам проекта мирного соглашения, и в случае позитивного ответа готов его подписать.

Вчера о грядущей встрече сообщал президент Азербайджана Ильхам Алиев. «В этом месяце - во всяком случае, по нашей инициативе - должна состояться очередная встреча азербайджанской и армянской комиссий по делимитации, чтобы продолжить решать этот вопрос», - отметил он.

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