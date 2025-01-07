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Ильхам Алиев: "Зангезурский коридор будет открыт"
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Ильхам Алиев: "Зангезурский коридор будет открыт"

Глава Совбеза Ирана в Азербайджане

новость дополнена
12:50 2666

Секретарь Высшего Совета национальной безопасности Ирана Али Акбар Ахмадиан прибыл в Азербайджан. Об этом сообщает IRNA.

Согласно сообщению, в Баку Ахмадиан «встретится со своими коллегами, …с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым».

После Баку секретарь Высшего Совета национальной безопасности Ирана посетит Ереван, планируются его переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

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