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Иранский генерал похвалил границу с Азербайджаном

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12:44 2021

Заместитель командующего силами полиции Ирана Касем Резаи посетил ирано-азербайджанскую границу в Астаре, пишут официальные иранские СМИ.

Резаи, как сообщается, проконтролировал процесс за движением на границе и проверил готовность сил, размещенных на границе. В интервью журналистам он заявил, что ирано-азербайджанская граница «всегда была границей дружбы и мира, и они не допустят, чтобы враги плели здесь заговоры».

«Граница с Азербайджаном — одна из самых стабильных границ, и с пограничниками соседней страны существуют очень хорошие отношения», — сказал генерал.

Он отметил, что ежедневно через Астару проезжает около 230 грузовиков, и «эту цифру можно было бы увеличить».

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