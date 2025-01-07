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Грузинские власти назвали «виновных» в войне в Украине

12:58 1858

Грузии "удалось избежать украинского сценария, однако борьба за сохранение мира в стране продолжается". Об этом говорится в заявлении политического совета правящей в Грузии партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".

"Грузии большими усилиями и в результате бескомпромиссной борьбы удалось избежать украинского сценария, однако борьба за мир продолжается и эту борьбу надо довести до конца", - говорится в заявлении.

В правящей партии еще раз напомнили, что "пока боевые действия в Украине продолжаются, всегда будет интерес открытия второго фронта в Грузии". В связи с этим политический совет партии подчеркнул, что "народ Грузии должен бороться до конца, чтобы выжить".

В заявлении "Грузинской мечты" также говорится о попытках так называемого глубинного государства (Deep State) "контролировать Вашингтон и его внешнюю политику". Власти Грузии уверены, что "нынешние кризисные ситуации в мире, а также в Украине являются результатом действия глубинного государства".

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