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США могут признать вторжение России в Украину геноцидом

13:11 1139

В нижнюю палату Конгресса США 119-го созыва внесли первый законопроект по Украине. Он призывает признать действия Кремля в войне против Киева геноцидом. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в Facebook.

«В первую неделю своей работы Конгресс уделил важное внимание тому, что Россия ежедневно совершает преступления в войне против Украины. В Палату представителей Конгресса США повторно внесен проект резолюции, которая призывает признать действия РФ против Украины геноцидом», - написала Маркарова.

По ее словам, это стало результатом взаимодействия посольства Украины в Вашингтоне с двухпартийной группой законодателей в Палате представителей.

«Зверства, совершенные российскими войсками в Украине, в том числе нападения на мирных жителей, прямые удары по родильным домам и медицинским учреждениям, а также насильственное перемещение сотен тысяч украинцев, включая детей, в Россию и оккупированные территории соответствует критериям, изложенным в статье II Конвенции ООН о предотвращении преступления геноцида и наказании за него», - говорится в проекте документа.

Проект резолюции осуждает действия России и призывает США вместе с НАТО и ЕС поддержать Украину для предотвращения дальнейших преступлений. Документ также поддерживает трибуналы и расследования для привлечения России к ответственности за военные преступления и агрессию.

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