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Баку о задержании азербайджанских кораблей в Эритрее

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7 ноября 2024 года суда CMS Pəhləvan, CMS İgid и CMS-3, плавающие под флагом Азербайджанской Республики и находящиеся в эксплуатации азербайджанского филиала компании Caspian Marine Services B.V., следуя маршрутом в Абу-Даби (ОАЭ) через Суэцкий канал, в связи с ухудшением погодных условий вынужденно вошли в территориальные воды Государства Эритрея, сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ведомстве заявили, что, несмотря на предварительную связь с портовыми властями Эритреи во время перехода, из-за невозможности своевременного предоставления необходимой информации вход судов в территориальные воды страны был расценен как несанкционированный.

«В результате соответствующие ведомства Эритреи задержали вышеуказанные суда. На их борту находились 18 членов экипажа, все они граждане Азербайджанской Республики. После того как первоначальная информация об инциденте 7 ноября 2024 года поступила в МИД, министерство срочно отреагировало на инцидент и взяло вопрос под контроль. Для принятия необходимых мер юридического обоснования того, что заход в территориальные воды Государства Эритрея не противоречит международно-правовым нормам, до эритрейской стороны доведена соответствующая нота через посольства Азербайджана в Федеративной Демократической Республике Эфиопии и Российской Федерации. Продолжается работа для решения вопроса, освобождения судов и экипажа, а также оказания необходимой консульской юридической помощи», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Азербайджана.

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