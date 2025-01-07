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Центробанки активно закупаются золотом

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Мировые центробанки в ноябре, по предварительным оценкам World Gold Council (WGC), увеличили объемы золота в своих золотовалютных резервах на 53,4 тонны.

«…Ноябрь стал очередным месяцем закупок золота, центробанки, судя по имеющимся данным, в совокупности добавили 53 тонны к официальным запасам. Это продолжает тренд, наблюдавшийся в течение года: центробанки, в основном из развивающихся стран, оставались активными покупателями золота, движимые желанием найти стабильный и надежный актив в условиях глобальной экономической неопределенности», - отмечает аналитик WGC Кришан Гопол.

Крупнейшими покупателями золота в ноябре были Польша (21 тонна), Узбекистан (9 тонн), Индия (8,4 тонны), Казахстан (5,1 тонны). Также среди покупателей оказались Иордания (4,1 тонны), Турция (3 тонны), Чехия (1,6 тонны), Гана (1,2 тонны), Монголия и Мальта (менее тонны).

Основным продавцом золота был Сингапур (5,2 тонны). Также в декабре Центробанк Финляндии сообщил о сокращении своего золотого запаса на 10%, до 44 тонн, продажа, скорее всего, прошла в том же месяце, отмечает WGC.

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