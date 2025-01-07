Первый визит нового лидера Сирии будет в Турцию

Лидер новых властей Сирии Ахмед аш-Шараа нанесет первый зарубежный визит в Турцию, сообщает газета Yeni Şafak.

По данным издания, визит должен был состояться в ближайшие дни, но был перенесен из-за изменений в программе. В ходе визита ожидается встреча аш-Шараа с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Yeni Şafak напоминает, что первым зарубежным представителем, посетившим Дамаск после прихода к власти в Сирии оппозиции, стал глава турецкой службы разведки Ибрагим Калын. Вслед за ним в столице Сирии побывал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.