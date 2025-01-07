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Украина готова занять место Венгрии в ЕС и НАТО

13:57 774

Киев готов занять свободное место в Европейском союзе и НАТО, если Венгрия решит его освободить в пользу членства в СНГ и ОДКБ. Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

«Очередные манипулятивные заявления руководства Венгрии о том, что решение Украины не продлевать с 2025 года транзитное соглашение с государством-агрессором РФ якобы имело негативное влияние на цены для потребителей, является частью политически мотивированной информационной кампании для внутреннего потребления», - говорится в заявлении.

В частности, в МИД напомнили, что в заявлении от 1 января 2025 года Европейская Комиссия четко отметила, что «заблаговременно анонсированное решение Украины не имело негативного влияния на энергетическую безопасность стран ЕС и на потребительские цены на европейском рынке».

«Единственной причиной проблем на энергетическом рынке Европы всегда была Россия. В течение десятилетий Кремль использовал энергию как оружие, шантажируя европейские правительства и подрывая энергетическую безопасность. С началом полномасштабной агрессии против Украины Россия стала экзистенциальной угрозой для стабильности и мира на европейском континенте. Как следствие, эра зависимости Европы от российских энергоносителей подходит к концу.

Если для венгерской стороны в приоритете усиление России, а не ЕС и США, то следует откровенно это признать. Украина будет готова занять свободное место в ЕС и НАТО, если Венгрия решит освободить его в пользу членства в СНГ или ОДКБ. Если же Венгрия действительно хочет помочь прекратить войну, стоит начать с того, чтобы не разрушать единство в ЕС, и вместо этого укреплять энергетическую безопасность и независимость собственной страны и граждан вместе с остальной Европой и США», - подчеркнули в ведомстве.

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