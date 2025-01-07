Зурабишвили стала стипендиатом Института Маккейна. Реакция «Мечты»

«Будучи стипендиатом Киссинджера в Институте Маккейна, Зурабишвили будет использовать свой обширный дипломатический, лидерский и политический опыт, чтобы добиться проведения новых выборов и демократического развития своей страны», — отмечено в сообщении о новом месте работы бывшего грузинского лидера.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в сети X прокомментировал назначение экс-президента Зурабишвили стипендиатом Института Маккейна. По его словам, это еще раз «доказывает», что Саломе Зурабишвили якобы никогда не служила Грузии, как и ныне осужденный бывший президент Михаил Саакашвили, которому в свое время поступило аналогичное предложение от Университета Тафтса. «Нашим соотечественникам теперь ясно, как мы и говорили все это время, что ни один из них никогда не служил Грузии, и оба вернулись в те организации, которые их наняли», – написал Папуашвили.

«Несмотря на то что Саакашвили присягнул на верность только Грузии, позже он стал гражданином Украины, и Зурабишвили тоже, в конечном итоге, вероятно, вернется в свою родную Францию», – написал Папуашвили.

Полномочия президента Грузии Саломе Зурабишвили истекли 29 декабря. В этот день прошла инаугурация нового грузинского лидера Михаила Кавелашвили.