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Зурабишвили стала стипендиатом Института Маккейна. Реакция «Мечты»

14:05 657

Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили стала стипендиатом Киссинджера в Институте Маккейна Аризонского университета в США.

Об этом сообщается на официальном сайте института.

«Будучи стипендиатом Киссинджера в Институте Маккейна, Зурабишвили будет использовать свой обширный дипломатический, лидерский и политический опыт, чтобы добиться проведения новых выборов и демократического развития своей страны», — отмечено в сообщении о новом месте работы бывшего грузинского лидера.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в сети X прокомментировал назначение экс-президента Зурабишвили стипендиатом Института Маккейна. По его словам, это еще раз «доказывает», что Саломе Зурабишвили якобы никогда не служила Грузии, как и ныне осужденный бывший президент Михаил Саакашвили, которому в свое время поступило аналогичное предложение от Университета Тафтса. «Нашим соотечественникам теперь ясно, как мы и говорили все это время, что ни один из них никогда не служил Грузии, и оба вернулись в те организации, которые их наняли», – написал Папуашвили.

«Несмотря на то что Саакашвили присягнул на верность только Грузии, позже он стал гражданином Украины, и Зурабишвили тоже, в конечном итоге, вероятно, вернется в свою родную Францию», – написал Папуашвили.

Полномочия президента Грузии Саломе Зурабишвили истекли 29 декабря. В этот день прошла инаугурация нового грузинского лидера Михаила Кавелашвили.

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