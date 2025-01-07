А почему бы Москве не вернуть Польшу?

Дональд Трамп-младший, сын избранного президента США Дональда Трампа, отправился с частным визитом в Гренландию, самоуправляемую территорию Дании. Зачем? Визит Трампа-младшего сразу привлек к себе внимание мировых СМИ в свете недавних высказываний будущего президента Америки о том, что, мол, США готовы Гренландию купить. Трамп-младший вроде опровергает: "Нет, я не собираюсь покупать Гренландию. Как ни странно, на самом деле я собираюсь в долгую туристическую поездку в Гренландию". Но если никто ни на что не претендует, то к чему ехать зимой на этот остров, да еще в "долгую поездку"? Наверняка многие не поверили в такое опровержение Трампа-младшего. Тем более что и папаша весьма двусмысленно прокомментировал поездку: мол, Дональд отправился осмотреть будущие владения. "Люди получат огромную пользу, когда она станет частью нашей страны. Сделаем Гренландию снова великой!" — написал "настоящий Трамп" в своей соцсети. Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде уже успел выступить против присоединения к Америке. Однако он же в новогоднем обращении к жителям автономии призывал к полной независимости от Дании. "История и текущие условия показали, что наше сотрудничество с Королевством Дания не привело к созданию полного равенства, и если нам и дальше придется исходить из датской Конституции, не стоит даже рассчитывать на равноправное сотрудничество", - заявил премьер. Призвав к выработке новой конституции острова и отделению от Датского королевства.

Вряд ли, однако, остров размером более 2 млн кв. км и населением всего 56 тыс. человек в случае обретения полной независимости будет способен ее сохранить и стать самодостаточным. В этом случае Гренландия вполне может стать жертвой поглощения более сильных держав, тех же США. Особенно в свете нарастающей конкуренции за богатства Арктики. Почему бы и нет? Если не de jure, то de facto. На деле остров уже давно постепенно "дрейфует" в сторону от Дании, которая, вполне возможно, будет рано или поздно вынуждена уступить этой тенденции. От статуса колонии (в ХVIII веке) Гренландия уже эволюционировала до положения самоуправляемой автономии - после референдума 1979 года. В 2009 году после еще одного референдума Дания приняла новый Закон самоуправления острова, который еще больше увеличил его автономию, но при этом Копенгаген продолжает субсидировать остров примерно на полмиллиарда евро в год. Если следовать букве Закона 2009 года, то Гренландия может объявить независимость после проведения еще одного референдума и без согласия Копенгагена. Что касается Трампа, то высказанная им идея покупки острова не нова. Он ее уже высказывал во время первого президентского срока. Тогдашний датский премьер Метте Фредериксен назвала предложение "абсурдным", после чего Трамп отменил запланированный визит в Данию. А вообще-то впервые Вашингтон предложил купить остров еще в 1867 году устами тогдашнего госсекретаря США Уильяма Генри Сьюарда. Гренландию тогда купить не удалось, зато аналогичное предложение к Российской империи о покупке Аляски в том же году "прокатило". Позже США еще несколько раз вполне официально предлагали купить Гренландию. Но состоялась лишь одна покупка у Датского королевства, а именно островов Вест-Индии в 1917 году.

Может, конечно, нынешнее предложение Трампа выглядит абсурдной шуткой, но в каждой шутке есть доля шутки, пусть даже если она абсурдная. Вашингтон давно уже присмотрел остров. Еще согласно договору 1951 года, именно США имеют приоритетное право контроля за его безопасностью. Собственно, в вопросах военной безопасности они вообще имеют приоритет в Гренландии, а вовсе даже не датчане. На острове расположена база раннего предупреждения о ракетном нападении Питуффик, которая представляет собой один из основных элементов ПРО обороны США, прикрывая американскую территорию от возможного удара со стороны России через Арктику. На базе может разместиться контингент до 10 тысяч человек. Кстати, пару лет назад в Гренландии провели социологический опрос на тему отношений с США. Около 70% тогда высказались за более тесное сотрудничество. Гренландия уже десять лет имеет собственное дипломатическое представительство в Вашингтоне, а три года назад США открыли свое представительство в столице Гренландии Нууке. Американцы финансируют целый ряд программ по поддержке НКО и экономических проектов на острове (готовят почву?). Впрочем, еще большее число жителей острова - 85% - выступили тогда же за более тесное сотрудничество с Канадой. Так что еще неизвестно, кто кого и когда купит или аннексирует и произойдет ли это вообще. Однако примечателен сам факт того, что в информационное пространство как бы походя вброшен тезис о том, что нынешние границы государств вовсе "не на века". Аналогичным образом Трамп уже несколько раз "пошутил", что и Канада могла бы стать 51-м штатом США. И все это звучит в международной политике не совсем так, как звучало в "лохматом" 1867 году или даже 1917-м.