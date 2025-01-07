Сербия расторгла военные контракты с Россией

Сербия расторгла некоторые контракты по поставкам вооружения из России до нормализации ситуации в мире, сообщил начальник Генерального штаба армии Сербии генерал Милан Мойсилович в интервью изданию «Новости».

«Что касается поставок оружия из РФ, то это на данный момент практически невозможно. ...Мы расторгли некоторые контракты, а некоторые отложили в надежде, что ситуация в международных отношениях на глобальном уровне нормализуется и позволит реализовать соглашения», — сказал Мойсилович, отметив, что Сербия пытается найти выход из сложившейся ситуации.

Глава Генштаба Сербии добавил, что российское оружие находится на вооружении многих стран по всему миру и производится во многих государствах по лицензиям, поэтому сербская армия находит способы обслуживания своей военной техники.