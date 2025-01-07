Суд не отпустил Оруджева домой
В Сабаильском районном суде состоялся процесс по делу руководителя интернет-телеканала Азиза Оруджева.
Как сообщает haqqin.az, на процессе адвокаты Оруджева попросили изменить меру пресечения своему подзащитному с ареста на домашний арест. Суд ходатайство не обеспечил.
Затем гособвинитель зачитал обвинительный акт. Оруджев не признал себя виновным по предъявленным обвинениям.
Судебный процесс продолжится 24 января.
Отметим, что Азиз Оруджев был задержан в ноябре 2023 года. Ему предъявили обвинение по статьям 188.2 (самовольное проведение строительных или монтажных работ на земельном участке без установленного законом права собственности, пользования или аренды) и 206.3.2 (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору) УК Азербайджана. По итогам предварительного следствия с Оруджева сняли обвинения по одной из статей (контрабанда). По статье 188.2 ему грозит до 3 лет лишения свободы.