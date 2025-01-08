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Время удара по Ирану?

Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az
15:25 2851

Специальный комитет израильского парламента по изучению расходов, выделяемых на вооруженные силы и оборонные нужды, заявляет, что избрание Дональда Трампа президентом США создает беспрецедентную возможность окончательно устранить иранскую угрозу. Согласно опубликованному 6 января докладу комитета, созданного премьер-министром Биньямином Нетаньяху, в результате возвращения Трампа в Белый дом ожидается, что США начнут кампанию «максимального давления» против Ирана.

Публикация выводов комитета состоялась в тот же день, когда влиятельное издание Axios сообщило, что министр стратегических вопросов Рон Дермер по итогам ноябрьской встречи с Трампом высказал мнение, что избранный президент США поддержит израильский удар по ядерным объектам Ирана или даже отдаст приказ США о проведении атаки.

В Израиле утверждают, что Трамп поддержит израильский удар по ядерным объектам Ирана или даже отдаст приказ США о проведении атаки

Комиссии под председательством бригадного генерала (в отставке) профессора Яакова Нагеля, в состав которой входят представители канцелярии премьер-министра, Министерства финансов, Министерства обороны и Армии обороны Израиля, поручено определить направление развития вооруженных сил Израиля на следующее десятилетие, бюджетные последствия и экономические последствия.

В докладе Комиссии Нагеля говорится, что ядерная программа Ирана представляет собой «серьезную угрозу, которую необходимо предотвратить любой ценой и любым способом, прямым или косвенным». По словам Нагеля, Израиль также должен работать над ослаблением иранского режима, пресекать попытки обогащения урана и нацеливаться на его программу по баллистическим ракетам.

Существуют мнения, что Иран может перейти к разработке ядерного оружия, поскольку его все больше загоняют в угол после серии сокрушительных ударов в сочетании с приближающейся инаугурацией Трампа. Также появились предположения, что Израиль может нанести удар по Ирану в ответ на повторяющиеся атаки баллистических ракет по Израилю со стороны йеменских повстанцев-хуситов, которые получают оружие и другую поддержку от исламской республики.

В докладе Комиссии Нагеля говорится, что ядерная программа Ирана представляет собой «серьезную угрозу, которую необходимо предотвратить любой ценой и любым способом, прямым или косвенным» (на фото генерал Яаков Нагель)

На прошлой неделе министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран готов к любым будущим атакам Израиля, и предупредил, что такие действия могут спровоцировать более масштабный конфликт.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос о возможности военной операции против Ирана на пресс-конференции в своей резиденции во Флориде 7 января. «Это военная стратегия, и я не буду отвечать на вопрос о нашей военной стратегии. Только глупый человек может ответить», — заявил Трамп журналистам.

Генерал Кадер Рахимзаде уверяет, что силы ПВО Ирана разместили ряд новых систем, неизвестных противнику, вблизи стратегически важных центров по всей стране

Отметим, что во вторник иранские военные и Корпус стражей исламской революции (КСИР) начали совместные учения по противовоздушной обороне вблизи ядерного объекта в Натанзе в центральном Иране, проверяя готовность защитить этот стратегически важный объект от потенциальных атак. На первом этапе учений подразделения ПВО отрабатывали планы по защите объекта с использованием тактики точечной обороны для отражения различных воздушных угроз в условиях имитации радиоэлектронной борьбы.

Государственные СМИ процитировали командующего базой ПВО Хатам аль-Анбия бригадного генерала Кадера Рахимзаде, который заявил, что силы ПВО разместили ряд новых систем, неизвестных противнику, вблизи стратегически важных центров по всей стране.

После недавних авиаударов Израиля по стратегически важным объектам вокруг Ирана и избрания Дональда Трампа в США вооруженные силы Ирана в этом году почти удвоили объем зимних учений, сообщает Financial Times со ссылкой на интервью с представителем КСИР Али Мохаммадом Наини.

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