Время удара по Ирану?

Специальный комитет израильского парламента по изучению расходов, выделяемых на вооруженные силы и оборонные нужды, заявляет, что избрание Дональда Трампа президентом США создает беспрецедентную возможность окончательно устранить иранскую угрозу. Согласно опубликованному 6 января докладу комитета, созданного премьер-министром Биньямином Нетаньяху, в результате возвращения Трампа в Белый дом ожидается, что США начнут кампанию «максимального давления» против Ирана. Публикация выводов комитета состоялась в тот же день, когда влиятельное издание Axios сообщило, что министр стратегических вопросов Рон Дермер по итогам ноябрьской встречи с Трампом высказал мнение, что избранный президент США поддержит израильский удар по ядерным объектам Ирана или даже отдаст приказ США о проведении атаки.

Комиссии под председательством бригадного генерала (в отставке) профессора Яакова Нагеля, в состав которой входят представители канцелярии премьер-министра, Министерства финансов, Министерства обороны и Армии обороны Израиля, поручено определить направление развития вооруженных сил Израиля на следующее десятилетие, бюджетные последствия и экономические последствия. В докладе Комиссии Нагеля говорится, что ядерная программа Ирана представляет собой «серьезную угрозу, которую необходимо предотвратить любой ценой и любым способом, прямым или косвенным». По словам Нагеля, Израиль также должен работать над ослаблением иранского режима, пресекать попытки обогащения урана и нацеливаться на его программу по баллистическим ракетам. Существуют мнения, что Иран может перейти к разработке ядерного оружия, поскольку его все больше загоняют в угол после серии сокрушительных ударов в сочетании с приближающейся инаугурацией Трампа. Также появились предположения, что Израиль может нанести удар по Ирану в ответ на повторяющиеся атаки баллистических ракет по Израилю со стороны йеменских повстанцев-хуситов, которые получают оружие и другую поддержку от исламской республики.

На прошлой неделе министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран готов к любым будущим атакам Израиля, и предупредил, что такие действия могут спровоцировать более масштабный конфликт. Новоизбранный президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос о возможности военной операции против Ирана на пресс-конференции в своей резиденции во Флориде 7 января. «Это военная стратегия, и я не буду отвечать на вопрос о нашей военной стратегии. Только глупый человек может ответить», — заявил Трамп журналистам.