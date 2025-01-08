В Венесуэле задержали украинцев: их обвинили в подготовке покушения на Мадуро

Во вторник власти Венесуэлы заявили о задержании семерых иностранных "наемников", которые якобы намеревались совершить "террористические" акции перед инаугурацией президента Николаса Мадуро.

Как пишет EFE, Мадуро заявил, что двое из задержанных прибыли из США, двое из Колумбии и трое из Украины.

"Только сегодня мы захватили семь иностранных наемников, в том числе двух важных наемников из Соединенных Штатов", - сказал Мадуро.

Он также заявил, что в стране в ноябре и декабре задержаны уже 125 наемников из 25 стран, которые планировали "террористические акции". В частности, "якобы готовились атаки на самого Мадуро, а также вице-президента и министра Делси Родригеса, а также нападения на инфраструктуру страны, государственные учреждения и лидеров боливарианской революции".