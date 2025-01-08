Ереван о российской военной базе и пограничниках в Армении

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян допустил возможность самостоятельной охраны армянскими пограничниками границы с Турцией.

Как сообщают армянские СМИ, на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос, Мирзоян заявил, что российские пограничники как на границе с Турцией и Ираном, так и на КПП аэропорта «Звартноц» были размещены на временной основе, до тех пор, пока у Армении не появится возможность самостоятельно нести службу.

По его словам, Армения с какого-то момента смогла самостоятельно осуществлять контроль в аэропорту «Звартноц» и нести охрану на КПП границы с Ираном. Что касается Турции, то если армяно-турецкая граница откроется, «если будет доверие», то можно обсудить и эту тему.

Вопроса же вывода 102-й российской военной базы на данный момент в повестке нет.