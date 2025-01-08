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Скончался пострадавший при пожаре отец Вугара Гашимова

15:20 1516

В больнице скончался Гасым Гашимов, отец покойного шахматиста Вугара Гашимова. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации шахмат Азербайджана.

Гасым Гашимов, 1949 года рождения, пострадал в результате взрыва 3 декабря 2024 года в своем доме в поселке Новханы. Он получил ожоги I, II и III степени, охватывающие 55% поверхности тела, и был госпитализирован в реанимационное отделение Центральной больницы нефтяников.

Состояние его супруги Аиды Гашимовой после операции оценивается как стабильное, и она продолжает лечение под наблюдением специалистов.

Вугар Гашимов был одним из ведущих азербайджанских шахматистов, скончался в 2014 году в возрасте 27 лет.

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